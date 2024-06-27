2024-06-27 15:48:07 - المصدر: منصة إيشان

نفت رئاسة الجمهورية، الأنباء التي تحدثت عن استقالة مستشارين في مؤسسة الرئاسة، فيما أكدت مضيها في ملاحقة مروجي هذه الأخبار. وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته منصة “إيشان”: “تنفي رئاسة الجمهورية نفياً قاطعاً ما تم تداوله في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود استقالات لمستشارين في مؤسسة الرئاسة”، مؤكدة أن “أي استقالة لم […]

ظهرت المقالة رئاسة الجمهورية: خبر استقالات مستشاري الرئاسة كاذب وسنلاحق مروجه أولاً على ايشان.