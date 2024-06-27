2024-06-27 15:48:07 - المصدر: منصة إيشان

وضعت قرعة التصفيات الآسيوية الحاسمة والمؤهلة إلى بطولة كأس العالم، التي أجريت صباح اليوم الخميس، في مدينة كوالالمبور الماليزية، المنتخب العراقي في المجموعة الثانية بمواجهة كل من منتخبات الأردن، عمان، فلسطين، الكويت وكوريا الجنوبية. المهتمون بالشأن الرياضي، وصفوا مجموعة العراق بالسهلة، وبالإضافة إلى ذلك، رأى بعضهم أن مناخ البصرة حيث ستقام بعض المواجهات، عامل آخر […]

ظهرت المقالة العراقيون متفائلون بنتيجة قرعة التصفيات الآسيوية: المجموعة سهلة والمناخ بصالحنا أولاً على ايشان.