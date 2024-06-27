العمل تعلن اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر تموز

2024-06-27 16:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر تموز 2024 مع زيادة الرواتب التي اقرها مجلس الوزراء بقراره المرقم 24436 لسنة 2024.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "دائرة التقاعد والضمان اكملت جميع الاجراءات المتعلقة باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها".

واضافت انه "تم صرف الفروقات كافة للمتقاعدين الذين تم تعديل رواتبهم وفق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال المرقم (18) لسنه (2023) واعتباراً من 1/12/2023 ولغاية الوقت الحاضر".

وتابعت ان "الدائرة مستمرة بمتابعة تعديل الرواتب لطلبات التظلم المقدمة من قبل المتقاعدين، وسيتم شمولهم بالفروقات على الشهر القادم بعد تعديل قرارات التخصيص لهم وفق المعادلة التقاعدية".