رئيس الجمهورية يصادق على جداول قانون موازنة 2024

2024-06-27 16:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

صادق رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، اليوم الخميس، (27 حزيران 2024)، على عدد من القوانين.

وذكر بيان رئاسي، تلقته "بغداد اليوم"، ان رشيد "صادق على جداول قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2024، والتعديل الأول لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي".

كما صادق على "قانون تمديد عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وقانون التعديل الأول لقانون تنظيم ايجار الأراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين".



