قرار صادم ينتظر نجم برشلونة بعد رفضه اللعب في الدوري السعودي

2024-06-27 16:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

اتخذ نادي برشلونة الإسباني، قرارا صادما تجاه أحد نجومه الذي يرفض بشكل قاطع فكرة الانتقال إلى الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، أن إدارة برشلونة أبلغت أنسو فاتي والمقربين منه بالبحث عن عرض للرحيل هذا الصيف.

وأشارت إلى أن المهاجم الشاب سيتواجد ضمن قائمة البارسا في الجولة الصيفية بالولايات المتحدة الأمريكية ليقيمه المدرب الجديد هانز فليك بشكل نهائي.

وأكدت الصحيفة أن إدارة البارسا تريد التخلص من فاتي وراتبه حيث يمتد تعاقد اللاعب حتى 2027 واستغلال ذلك في ضم جناح أيسر جديد في ظل توافر بدائل هجومية أكثر جاهزية مثل ليفاندوفسكي وفيران توريس ورافينيا ولامين يامال إضافة إلى احتمال قوي باستمرار جواو فيليكس.

وذكرت أن خورخي مينديز وكيل أعمال اللاعب يبحث حاليا عن عرض لإعارة فاتي بينما يفضل مسؤولو البارسا بيعه نهائيا.

ولفتت إلى أن خورخي مينديز لديه علاقات قوية بنادي وولفرهامبتون الإنجليزي، بينما يريد فاتي اللعب لناد إسباني وأغلق الباب تماما أمام فكرة اللعب في الدوري السعودي.

وأشارت إلى أن فاتي يريد اللعب في إسبانيا، بينما لن تقدر الأندية الراغبة في ضمه مثل إشبيلية وريال بيتيس وفالنسيا على تحمل 70% من راتبه مثل برايتون الإنجليزي الذي استعاره الموسم الماضي.

وختمت سبورت بأنه يتردد أيضا إمكانية دخول فاتي ضمن صفقة تبادلية بين برشلونة وأتلتيكو مدريد الذي يميل للاعبين آخرين في الفريق الكتالوني.

المصدر: وكالات



