تجارة كوردستان تتسلم نحو 250 ألف طن من القمح وتحصي المصانع بالإقليم

2024-06-27 16:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن وزير التجارة والصناعة في حكومة اقليم كوردستان كمال مسلم، يوم الخميس، تسلم 250 ألف طن من القمح، من أصل 750 ألف وهي النسبة المخصصة للإقليم من قبل حكومة بغداد.

وقال مسلم خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "العملية تسير بانسيابية عالية ولغاية يوم أمس تم تسلم نحو 245 ألف طن من القمح، وسنتسلم كل الكميات المخصصة لنا البالغة 750 ألف طن".

وأضاف، "خلال الأيام الماضية تم تسليم الفلاحين الوجبة الأولى من استحقاقاتهم المالية، وهنالك وجبة ثانية تبلغ 20 مليار دينار سيتم توزيعها مطلع الأسبوع المقبل مع إتمام الإجراءات المصرفية".

وأشار الوزير إلى أن "فرق الرقابة التجارية في تواصل مستمر مع الأسواق، وتوجد جولات يومية لمتابعة الأسعار وتحديد الأسعار يكون بشكل يومي من قبل تلك اللجان".

وأعلنت وزيرة الزراعة والموارد المائية في إقليم كوردستان بيكرد طالباني، مطلع حزيران الجاري، أن الحكومة الاتحادية ستتسلم 700 ألف طن من محصول القمح من مزارعي الإقليم.

وأعلنت وزارة التجارة العراقية مطلع شهر حزيران الجاري، تحقيق الاكتفاء الذاتي لمحصول القمح للموسم 2024 من خلال الكميات المسوقة من المزارعين.

وعن أعداد المصانع في كوردستان، قال الوزير مسلم، "يوجد نحو 4400 مصنع في كوردستان، وحكومة الإقليم تقدم دعمها وتسهيلاتها لتلك المصانع بما تستطيع من خلال: الإعفاء الجمركي، والتسهيلات في أسعار الكهرباء، وغيرها مما هو متاح للحكومة".

وأوضح أن "التبادل التجاري مع جميع الدول بصورة جيدة ولا توجد أي عراقيل، وهنالك تحسن مستمر في هذه العملية".