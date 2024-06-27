إلى الايرانيين في جنوب العراق.. أماكن 4 مراكز للمشاركة في انتخاب الرئيس القادم

2024-06-27 17:18:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -









القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الأيرانية في البصرة تهيء 4 أماكن في المحافظات الجنوبية (البصرة، ميسان،ذي قار) لمشاركة الجالية الإيرانية في الانتخابات الرئاسية للجمهورية الإسلامية الإيرانية

هذه الصناديق ال 4 ستكون جاهزة في 4 مركز انتخابي موزع في ثلاثة محافظات

لادلاء الإيرانيين بأصواتهم في الانتخابات

ستبدأ الانتخابات من الساعة الثامنه صباحا الي الساعة الثامنة مساءا.





البصرة، القنصلية العامة للجمهورية الاسلامية الأيرانية في البصرة،البراضعية، شارع سيد امين

ميسان، شارع كورنيش منطقة السرية والسراي

مدرسة سيناء للبنات

ذي قار، مقابل اداره امور عشایر ذی قار_ مسجد شهید محراب.