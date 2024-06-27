بعد إرسال "الكودات".. ماقصة استلام إيرانيين واتراك وسوريين رواتب في البيشمركة؟

2024-06-27 17:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد النائب الكردي السابق غالب محمد، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، أن حكومة إقليم كردستان تدفع رواتب لعناصر إيرانية وسورية وتركية مسجلة ضمن قوات البيشمركة.

وقال محمد في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "توزيع رواتب الأجهزة الأمنية في كردستان يتم من خلال طريقة فوضوية، فلا توجد قوائم بأعداد الأجهزة، وحتى حكومة الإقليم لا تمتلك قوائم بأسماء البيشمركة وباقي التشكيلات الأمنية".

وأضاف أن "حكومة الإقليم تدفع لعناصر من كرد سوريا وإيران وتركيا مسجلين ضمن قوات البيشمركة وباقي الأجهزة الأمنية، وأيضا هنالك الآلاف مسجلين في قوات البيشمركة، ولكن مهمتهم حماية زعامات الأحزاب والقيادات، وهنالك الآلاف من الفضائيين، ولهذا الأسباب تمتنع الحكومة عن إرسال قائمة بأسماء تلك العناصر إلى وزارة المالية العراقية".

وقبل اسبوعين اعلن نائب رئيس حكومة كردستان قوباد طالباني التوصل لاتفاق مع بغداد لحل ازمة رواتب كردستان، واعتمد حكومة كردستان على ارسال "الكود" بدلا من الاسماء لكل عنصر من عناصر البيشمركة.