صلاح الدين تعلن إعادة ضخ ماء الشرب لمنطقتي القادسية والديوم

2024-06-27 17:30:02 - المصدر: واع

صلاح الدين - واع - فليح العبيديأعلنت مديرية ماء صلاح الدين، اليوم الخميس، إعادة ضخ ماء الشرب إلى منطقتي القادسية والديوم، بعد أن شهدتا انقطاعا في التيار الكهربائي.وقال مدير ماء المحافظة محمد محمود لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "انقطاع الماء لم يشمل جميع مناطق تكريت، وإنما فقط منطقتي القادسية والديوم، وهذا الانقطاع جاء بسبب انقطاع التيار الكهربائي، نتيجة الأعمال في المنطقتين".وأضاف محمود، أن "الانقطاع جاء بسبب تضرر كيبل رئيسي، وقد تمت معالجته من قبل دائرة الكهرباء وإيصال التيار الكهربائي إلى المجمعات الخاصة بمنطقتي القادسية والديوم"، مبينا، أنه "تم استئناف عمل المجمعات والمشاريع".وبشأن حصة زيت الغاز لمديرية ماء صلاح الدين، أوضح محمود، أن "شركة توزيع المنتجات النفطية سعرت زيت الغاز لمديرية ماء صلاح الدين بالسعر التجاري وهو 750 دينارا للتر الواحد"، مطالبا في الوقت نفسه، بأن "يكون سعر اللتر بقيمة المحطات الأهلية، وهو 400 دينار، لتتمكن المديرية من قطع أكبر كمية من زيت الغاز".