ايران تحكم بالاعدام على عتال كوردي بتهمة التجسس لاسرائيل

2024-06-27 17:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اصدرت السلطات الايرانية حكما بالاعدام شنقا ضد عتال كوردي من بلدة سردشت على حدود اقليم كوردستان العراق، مشيرة إلى اعتراف المتهم بالتجسس لصالح اسرائيل.

وجاء في بيان لمنظمة (هەنگاو=الخطوة) ورد لوكالة شفق نيوز، ان عتالا كورديا من سردشت يدعى ادريس آلي، تم اعتقاله قبل ثلاثة أشهر من قبل السلطات الايرانية، صدر ضده حكم بالإعدام شنقا، لافتة إلى أن العقوبة جاءت بعد اعتراف بالإكراه وتحت الضغط.

وأضاف بيان المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان، ان ادريس آلي يبلغ من العمر 31 عاما وهو اب لطفلين تمت إدانته من قبل الفرع الثالث لمحكمة الثورة في أرومية بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل" وحكم عليه بالاعدام شنقا.

وذكر البيان ان ادريس آلي اعتقل قبل ثلاثة أشهر من قبل قوات الاطلاعات التابعة للحرس الثوري الايراني وتم مؤخرا نقله الى القسم السياسي في سجن أرومية، مبينا أنه بعد الاعتراض على الحكم تم تحويل القضية الى الديوان العالي للبلاد.

وتابع البيان ان قضية ادريس آلي نقلت الى الديوان العالي بعدما تم حرمانه من الحقوق الاساسية البسيطة مثل توكيل محام للدفاع عنه.

ولفت البيان الى انه تم خلال القضية ذاتها توجيه الاتهام الى اربعة اشخاص اخرين تم اطلاق سراحهم بعد مدة بكفالة.