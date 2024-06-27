2024-06-27 17:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت منظمة السلام العالمي الأميركية (CPT) أن القوات التركية نقلت أكثر من 300 دبابة خلال الأيام الـ 10 الماضية إلى قرى في محافظة دهوك، وتستعد لتنفيذ عملية عسكرية، مع تحريك نحو ألف جندي. فريق كوردستان العراق للمنظمة، أشار في تقرير إلى أن “الجنود الأتراك شوهدوا وهم يتحركون سيراً على الأقدام في قرى كيسته، آردنا، جلكي، […]

ظهرت المقالة دبابات وألف جندي.. منظمة أمريكية: تركيا تستعد لتنفيذ عملية عسكرية كبرى في العراق أولاً على ايشان.