2024-06-27 17:48:07 - المصدر: منصة إيشان

صادق رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، على عدد من القوانين بينها جداول موازنة 2024. وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لـ “إيشان”، إن “رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، صادق على عدد من مشاريع القوانين، وهي جداول قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024، والتعديل الأول لقانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، […]

ظهرت المقالة أبرزها الموازنة ومكافحة الشذوذ.. رئيس الجمهورية يصادق على عدد من القوانين أولاً على ايشان.