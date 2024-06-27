2024-06-27 17:48:07 - المصدر: منصة إيشان

كشف مصدر أمني، الخميس، مستجدات وفاة المدعو “جوجو دعارة”، الذي أعلنت وفاته في أيار الماضي، داخل السجن. وقال المصدر إن “التقرير الطبي حول وفاة المدعو جوجو دعارة، أثبت انتحاره داخل السجن بتعاطي عقارات تسببت بتسممه”، مشيرا إلى أن “هذه هي المحاولة الخامسة، فقد حاول الانتحار قبلها لأربع مرات”. وفي ١٢ من أيار الماضي، توفي المدعو […]

ظهرت المقالة مستجدات ملف “جوجو دعارة”: التقرير الطبي يثبت انتحاره داخل السجن أولاً على ايشان.