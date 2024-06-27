اعتقال 3 متهمين بينهم "قاتل" في بغداد

2024-06-27 18:18:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإلقاء القبض على 3 متهمين أحدهم متهم بالقتل في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم القبض على متهم تولد 2002 يعمل كاسباً ومطلوباً وفق احكام المادة 405 ق ع ( قتل ) وتم تسليمه إلى مركز شرطة بوب الشام أصوليا من قبل مركز شرطة سبع قصور".

كما اشار المصدر الى "تنفيذ امر قبض بحق متهمين اثنين كانا يستقلان عجلة نوع لاندكروز حيث تم القبض على أحدهما من قبل المكافحة والطوارئ، فيما قام المتهم الثاني بالترجل والهروب من عجلتهما وتم مطاردته من قبل دوريات نجدة الكرادة وتمكنت من القبض عليه وتم تسليمه الى مكافحة الكرادة".