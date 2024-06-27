التخطيط تطلع على مراحل العمل بمشروع ماء "إبراهيم الخليل" في بابل

2024-06-27 18:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واعاطلعت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، ميدانيا على مشروع تجهيز ونصب مجمع ماء إبراهيم الخليل بطاقة (1000 متر مكعب) بالساعة في مُحافظة بابل، فيما رجحت إتمامه بالكامل العام المقبل.وذكرت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة المشاريع، أجرت زيارة ميدانية لمشروع تجهيز ونصب مجمع ماء إبراهيم الخليل بطاقة (1000 متر مكعب) بالساعة في محافظة بابل، واطلعت على واقع حال المشروع، وبحثت أسباب تلكؤ تنفيذه وإيجاد الحلول المُناسبة لإكماله بأسرع وقت وإدخاله الخدمة".وأضاف البيان، أن "المشروع يُغذي منطقة إبراهيم الخليل والقرى المجاورة لها، ويخدم ما يقرب من (70000) مواطن، وهو ضمن المشاريع والأعمال المُمولة بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية بالمحافظة من تمويل تنمية الأقاليم".وأوضح البيان، أن "المشروع يتكون من محطتين: الأولى محطة سحب على نهر الفرات بمساحة (300) متر مربع، والثانية محطة دفع ومُعالجة تقع في منطقة إبراهيم الخليل، وتتكون من خط ناقل للماء الخام قطر (600) مليمتر وبطول (8100) متر، وخط ناقل للماء الصالح للشرب قطر (600) مليمتر وبطول (6000) متر، وكذلك خط ناقل بلاستك قطر (315) مليمترا وبطول (8000) متر، وخط ناقل بلاستك قطر (250) مليمترا وبطول (9000) متر، مع خط نقل بلاستك قطر (225) مليمترا وبطول (9000) متر، وأيضا شبكة فرعية قطر (160) مليمترا وبطول (12000) متر، وشبكة بلاستك طول (110) مليمترات وبطول (23000) متر".وأشار البيان إلى، أن "الهدف من المشروع هو إيصال الماء الصافي الصالح للشرب لأهالي منطقة إبراهيم الخليل والمناطق المُجاورة لها"، مُبينا، أن "نسبة إنجاز المشروع بلغت (20.3%)، ومن المُؤمل إنجازه العام المُقبل 2025".