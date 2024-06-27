التربية: رئيس الوزراء يتابع بشكل مباشر العملية الامتحانية للسادس الإعدادي

2024-06-27 18:24:01 - المصدر: واع

بغداد - واع - محمد الطالبيأكدت وزارة التربية، اليوم الخميس، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يتابع بشكل مباشر العملية الامتحانية لطلبة السادس الإعدادي.وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "امتحانات السادس الاعدادي تسير وفق ما مخطط له من قبل الوزارة"، مبينا، أن "العام الحالي لم يشهد تسجيل أي خروق أو مشاكل".وتابع، أن "هنالك متابعة مباشرة من رئيس الوزراء لإنجاح العملية الامتحانية".ولفت إلى، أن "أكثر من 900 ألف طالب شاركوا في امتحانات الثالث المتوسط"، مبينا، أنه "بعد إكمال التصحيح والتدقيق سيتم الإعلان عن موعد النتائج".