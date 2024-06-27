متقاعدو السليمانية يمنحون الجهات الرسمية "مهلة" لتنفيذ مطالبهم

2024-06-27 18:24:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس اتحاد المتقاعدين في كوردستان صادق عثمان اليوم الخميس، إن حكومة الإقليم ستناقش ضم رواتب متقاعدي الإقليم للحكومة الاتحادية الأربعاء المقبل، وفيما اشار إلى أن المتقاعدين لديهم جملة من المطالب، لفت إلى أنهم سيمنحون الحكومة "مهلة" لتنفيذ هذه المطالب.

وقال رئيس اتحاد المتقاعدين صادق عثمان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ انه "بعد اتصال مع وزير المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان والذي استمر لمدة 40 دقيقة حول استحقاقات المتقاعدين أسوة باقرانهم بالوسط والجنوب أكد الوزير لنا ان يوم الاربعاء المقبل سيشهد مناقشة توحيد رواتب المتقاعدين في حكومة اقليم كوردستان وفقا لقانون رقم 9 لعام 2014 وكذلك قضايا أخرى كالعلاوات والترفيعات المالية وما يتعلق بالقضايا المالية العالقة بين المركز والإقليم".

وأضاف "نحن نطالب بالالتزام بقرار المحكمة الاتحادية العراقية رقم 212 لسنة 2022 وقرارات شباط المنصرم بربط رواتب متقاعدي الإقليم برواتب الحكومة الاتحادية، وفقا لقانون رقم 9 لعام 2014".

وأكد عثمان على ضرورة التزام الحكوميين بقرارات المحكمة الاتحادية العليا بما يخص توطين رواتب الموظفين والمتقاعدين، كما دعا إلى صرف الرواتب المتأخرة وفقا لقانون التقاعد استنادا إلى قرار رقم 212 لسنة 2020.

وبين رئيس الاتحاد؛ أنهم يمهلون الحكوميين فترة من اليوم الخميس لغاية تهيئة قوائم رواتب شهر تموز المقبل وبخلافه سيطرقون أبواب المحاكم للمطالبة بحقوقهم، معربا عن أمله بأن تلتزم الجهات المعنية بتنفيذ تلك المطاليب دون الذهاب للقضاء.