موجة غبارية تبدأ من الأنبار وتتجه الى 5 محافظات

2024-06-27 18:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تشير تطورات الطقس، اليوم الخميس، (27 حزيران 2024)، الى تشكل موجات غبارية في صحراء محافظة الأنبار ستتأثر بها محافظات عدة خلال الساعات المقبلة.

وتفيد خرائط الطقس، "بتشكُل (موجات غُبارية) متوسطة الكثافة، في صحراء محافظة الأنبار, وعملت على تدني الرؤية الأفقية فيها، وفي الساعات المقبلة سوف تتأثر بها محافظات كربلاء، النجف، بابل، الديوانية، المثنى".

ويلاحظ – وفقاً للخرائط- انطلاق موجة غُبار بين خفيفة الى متوسطة الكثافة من شرق محافظة المثنى وتأثرت به محافظة (ذي قار) مما عمل على أجواء مغبرة وانخفاض في مستوى الرؤية الأفقية فيها".

وحذرت الأرصاد "مرضى (الجهاز التنفسي) وأيضاً مرتادي الطرق الخارجية، بسبب (موجة الغُبار القادمة)".



