المنتخب الوطني بكرة الهدف للمكفوفين يشارك في بطولة الجائزة الكبرى بالمغرب

2024-06-27 18:36:03 - المصدر: واع

بغداد - واعغادر منتخبنا الوطني بكرة الهدف للمكفوفين، اليوم الخميس، إلى المغرب للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى.وقال رئيس اتحاد كرة القدم للمكفوفين طارق الملا لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "منتخبنا الوطني للمكفوفين بكرة الهدف غادر اليوم مطار بغداد الدولي متوجها إلى المغرب للمشاركة في بطولة الجائزة الكبرى للمدة من ٦/٢٧ ولغاية ٢٠٢٤/٧/٢ التي تُقام في المغرب".وأضاف، أن "مشاركة المنتخب تعد الأولى للفريق العراقي خارجيا، حيث تعتبر هذه البطولة محطة مهمة في مسيرة الفريق، إذ تمثل فرصة لقياس مستواهم أمام فرق دولية مرموقة".وأوضح، أن "المشاركة تعد خطوة كبيرة نحو تعزيز مهارات اللاعبين ورفع مستوى جاهزيتهم للمنافسات الدولية"، مبينا، أن "الفريق قد استعد جيداً لهذه البطولة من خلال معسكرات تدريبية مكثفة ومباريات ودية محلية".وتعتمد كرة القدم للمكفوفين على حاسة السمع حيث تُستخدم كرة تحتوي على أجراس داخلية تساعد اللاعبين على تحديد موقعها.وتشارك في البطولة فرق من مختلف أنحاء العالم مما يزيد من أهمية الحدث وأثره على تطوير رياضة كرة القدم للمكفوفين.