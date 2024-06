كهرباء الجنوب تناقش مع مجلس ذي قار خطة فك الاختناقات وتحسين واقع الشبكة

2024-06-27 19:00:03 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: استقبل مدير عام توزيع كهرباء الجنوب، المهندس غيث نجم عبيد، وفداً من مجلس محافظة ذي قار ضم رئيس لجنة الطاقة، الدكتور عمار الركابي، ورئيس لجنة النزاهة هدية جاسم الخيكاني، لمناقشة واقع الشبكة الكهربائية في المحافظة. وقدم المدير العام شرحاً مفصلاً لخطة الشركة العامة لفك اختناقات الشبكة الكهربائية...

