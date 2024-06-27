دانيلو السعيد ينضم إلى نادي هيرنفين الهولندي

2024-06-27 19:18:02 - المصدر: واع

متابعة - واعتعاقد لاعب المنتخب الوطني دانيلو السعيد، اليوم الخميس، رسميًا مع نادي هيرنفين الهولندي لكرة القدم، حيث وقع على عقد يمتد حتى عام 2028.وأوضحت تقارير هولندية، أن "قيمة العقد تبلغ مليون يورو، مع توفير مكافآت توقيع ومزايا مالية إضافية"، مشيرة إلى، أنه "من المتوقع أن يلعب السعيد تحت قيادة الأسطورة الهولندية فان بيرسي، إلى جانب زميله العراقي حسين علي".وبينت التقارير، أن "الصفقة تأتي بعد تقارير كشفت عن اقتراب انضمام السعيد منذ الأسبوع الماضي، حيث امتنع عن المشاركة في مباراة فريقه النرويجي السابق، استعدادًا للانتقال إلى النادي الهولندي".