أمانة بغداد تشارك في معرض الزهور الدولي في سوريا

2024-06-27 19:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، مشاركتها في معرض الزهور الدولي السوري 44 المقام بدمشق، فيما أشارت إلى أن مشاركتها محطة مهمة لتبادل الخبرات.وقالت الأمانة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "القائم بالأعمال في سفارة العراق بسوريا ياسين شريف الحجيمي استقبل المعاون الفني لمدير عام مديرية العلاقات والإعلام رئيس وفد أمانة بغداد المشارك في معرض الزهور الدولي 44 في دمشق عدي كاظم طالب والوفد المرافق له".ووجه رئيس الوفد، "الدعوة للقائم بالأعمال وطاقم السفارة لزيارة جناح أمانة بغداد والاطلاع على الفعاليات المميزة التي يضمها الجناح"، مثمنا، "المشاركة الفعالة لأمانة بغداد في هذا المعرض الدولي الذي يعد محطة مهمة لتبادل الخبرات والرؤى وعرض النتاجات الزراعية العراقية لرواد المعرض".فيما قدم رئيس الوفد للقائم بالأعمال درع أمانة بغداد تثمينا لجهود السفارة العراقية في تسيير شؤون رعاياها وتبني مصالحهم واحتياجاتهم وتمثيل العراق بصورة إيجابية وبما يتناسب وتاريخه الحضاري.وشهدت حديقة تشرين الكبرى في دمشق "أمس الأربعاء" افتتاح معرض الزهور الدولي بمشاركة أمانة بغداد التي أشاد فيها وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني، واصفا إياها بالإضافة المميزة للمعرض.