بعد تحديد الموعد الخامس.. ما امكانية تأجيل انتخابات كردستان مرة أخرى؟

2024-06-27 19:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أكد السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، أن تحديد موعد انتخابات برلمان إقليم كردستان جاء استجابة للضغوط الدولية.

وقال عبد الكريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الموعد الجديد سيكون من الصعب تأجيله، كون أي تأجيل سيعني التجاوز على القوانين، لأن عمر مفوضية الانتخابات العراقية سينتهي في شهر كانون الثاني من العام المقبل".

وأضاف أن "تحديد موعد الانتخابات جاء استجابة للضغوط الدولية والإقليمية، وبالتالي من الصعب أي تأجيل جديد، رغم أننا لم نعد نتفاجئ بشيء جديد من قبل هذه الأحزاب والسلطة".

وأشار إلى أن "بغداد لن تتدخل بانتخابات كردستان إلا ضمن السياقات القانونية والدستورية، ولكن سياسيا لن تتدخل، فالمحكمة الاتحادية تدخلت قضائيا، والمفوضية تتدخل قاونيا بهدف الإشراف على انتخابات كردستان".

وأصدر رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، مرسوماً اقليمياً حدد فيه يوم 20 من شهر تشرين الأول من العام 2024 موعداً لإجراء انتخابات برلمان كوردستان، ليكون هذا المرسوم الخامس بعد تأجيل الانتخابات 4 مرات.