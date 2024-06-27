ارتفاع طفيف اسعار الدولار في  بغداد واربيل مع إغلاق البورصتين

2024-06-27 19:36:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار صرف الدولار في أسواق بغداد بشكل طفيف و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان اليوم الخميس، مع إغلاق البورصتين الرئيسيتين في البلاد.

وقال مراسل شفق نيوز ان اسعار الدولار ارتفعت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 147300 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 147150 دينارا مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 148250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 146250 دينارا مقابل 100 دولار.

اما في اربيل فقد سجل الدولار ارتفاعا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147300 دينار لكل 100 دولار، وسعر الشراء 147200 دينار مقابل 100 دولار أمريكي.