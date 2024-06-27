العوادي: مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتجهيز الطاقة

2024-06-27 19:42:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء على التعاقد مع شركات القطاع الخاص لتجهيز كميات إضافية من الطاقة.وقال العوادي في مؤتمر صحفي تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "في إطار المعالجات الحكومية لملفّ الكهرباء ووضع الحلول المباشرة، وافق مجلس الوزراء بجلسته اليوم على تعاقد وزارة الكهرباء مع شركات للقطاع الخاص لتجهيز مقدار إضافي من الطاقة، بسبب حمل الذروة الصيفي، وبأسلوب (Take and pay)، وفقاً للمعادلة المقترحة من وزارة الكهرباء، ولمدة 3 أشهر قابلة للتمديد حسب حاجة المنظومة، وبحسب الصلاحيات المالية".وأضاف "وكذلك تمت الموافقة على استثناء شركة توزيع المنتجات النفطية، لغرض التعاقد مع شركة ناقلة لنقل الوقود التشغيلي إلى محطّات للقطاع الخاص؛ ليتسنى المباشرة بنقل الوقود بالسرعة الممكنة، والشروع بتجهيز الطاقة الكهربائية للمنظومة الوطنية".