بالـ C4.. الحشد يحبط انفجارا كان وشيكا في الانبار

2024-06-27 19:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، إحباط مخطط إرهابي لاستهداف المدنيين والقوات الأمنية في الأنبار.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في تصريح لموقع الحشد الشعبي، تابعته "بغداد اليوم"، إنه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة تم العثور على موقع يحتوي “جلكانات” عدد اثنين تحتوي على مادة (C4) شديدة الانفجار".

مشيراَ إلى أن "العناصر الإرهابية كانت تنوي استخدامها في عمليات إرهابية".