تراجع عن إعفاء ابو زينب اللامي واعادته مديرا لأمن الحشد

2024-06-27 19:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تراجعت هيئة الحشد الشعبي اليوم الخميس، عن قرار إعفاء "ابو زينب اللامي" من منصبه مديرا لأمن الحشد.

وكان رئيس هيئة الحشد الشعبي، فالح الفياض، اصدر قرارًا بإقالة "اللامي" من منصبه كمسؤول مديرية الأمن والانضباط في الهيئة.

وأبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز؛ أن الفياض تراجع عن قرار بعد ردود أفعال رافضة لاعفاء اللامي من منصبه من قبل جهات سياسية ومسلحة مختلفة.

ويتولى اللامي واسمه "حسين فالح" مسؤولية الأمن بالحشد الشعبي، وكان عضوا في جماعة كتائب حزب الله، وفُرضت عليه عقوبات أمريكية في العام 2019 لدوره المزعوم في إصدار أمر باستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة، فيما ينفي اللامي أي دور له في "قتل المتظاهرين السلميين".