غلق مدينة مائية أقصى جنوبي العراق بسبب وفاة مفاجئة لطفل

2024-06-27 19:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن قائممقام قضاء الزبير غربي البصرة، عباس ماهر، يوم الخميس، عن إغلاق المدينة المائية في القضاء بعد وفاة أحد الأطفال بشكل مفاجئ.

وذكر ماهر لوكالة شفق نيوز، أن "قرار إغلاق المدينة يأتي على خلفية وفاة أحد الأطفال بشكل مفاجئ فيها ظهر اليوم، والقوات الأمنية اعتقلت المسؤول عن المدينة وهو قيد التحقيق حالياً".

وبين ماهر، أن "القوات الأمنية ستجري تحقيقاً موسعاً بالحادث لمعرفة ملابساته، وبيان ما إذا كان هناك تقصيراً ما"، موضحاً أن "كاميرات المراقبة رصدت وفاة الطفل فجأة بتوقف قلبه".

وأشار إلى أنه "تم نقل جثة الطفل إلى دائرة الطب العدلي لمعرفة سبب الوفاة الحقيقي".