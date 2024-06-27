2024-06-27 19:54:07 - المصدر: منصة إيشان

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على تعاقد وزارة الكهرباء مع شركات للقطاع الخاص لتجهيز مقدار إضافي من الطاقة، بسبب الدخول في ذروة الحمل الصيفية. وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ورد لـ “إيشان”، أن “رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة والعشرين لمجلس الوزراء، وهي الثانية خلال هذا الأسبوع، […]

ظهرت المقالة الحكومة تتجه إلى شركات القطاع الخاص لتجهيز مقدار إضافي من الطاقة الكهربائية أولاً على ايشان.