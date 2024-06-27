2024-06-27 19:54:07 - المصدر: منصة إيشان

قالت هيومن رايتس ووتش إن السلطات العراقية في بغداد وأربيل احتجزت ورحّلت تعسفا سوريين إلى دمشق وإلى أجزاء من شمال شرق سوريا تسيطر عليها القوات التي يقودها الأكراد. وأضافت أن السلطات العراقية رحلت بعض السوريين رغم حيازتهم وثائق عراقية رسمية تُمكّنهم من الإقامة والعمل في البلاد أو كانوا مسجلّين كطالبي لجوء لدى المفوضية السامية للأمم […]

ظهرت المقالة انتهاك للالتزامات.. “رايتس ووتش” تتهم بغداد وأربيل باحتجاز وترحيل لاجئين سوريين أولاً على ايشان.