التعليم تطلق التقديم إلى قناتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة

2024-06-27 20:24:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، إطلاق التقديم إلى قناتي تعديل الترشيح وقبول خريجي السنة السابقة.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنها "تعلن إطلاق نافذة التقديم إلى استمارتي قناة تعديل الترشيح وقناة قبول طلبة خريجي السنة السابقة 2023/2022"، لافتة إلى، أن "التقديم الإلكتروني يستمر إلى القناتين (العامة وذوي الشهداء) عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة (www.dirasat-gate.org) إلى نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 2024/7/25".وأوضحت للطالب (المؤجل أو الراسب) الراغب بتعديل الترشيح، أن "إجراءات التقديم تبدأ عن طريق مراجعة الجامعة المقبول فيها لتفعيل الرقم الامتحاني، فيما يكون تفعيل الرقم الامتحاني للطلبة من ذوي الشهداء عن طريق مؤسسة الشهداء حصرا".وأضافت الوزارة، أنه "على الطلبة الذين يرومون التقديم إلى قناتي تعديل الترشيح وقبول طلبة السنة السابقة (العامة – ذوي الشهداء) من خريجي السنة الدراسية 2023/2022 ممن فقدوا أرقامهم السرية مراجعة أقرب جامعة لمحل سكناهم للحصول على أرقامهم السرية مستصحبين معهم المستمسكات الرسمية والبطاقة الامتحانية".