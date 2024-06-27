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الوصية أشارت الى مكان "فلوس الدفنة".. انتحار معلم في شقته ببسماية

الوصية أشارت الى مكان
الوصية أشارت الى مكان "فلوس الدفنة".. انتحار معلم في شقته ببسماية
2024-06-27 20:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -  

: الثانية خلال اليوم 


انتحار معلم في مدرسة ابتدائية باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع كلاشنكوف داخل احد غرف شقته داخل مجمع بسمايا وترك رسالة كان مضمونها 


( بسم الله الرحمن الرحيم ابروني الذمه جميعاً تعبت من الكأبه والتفكير والقلق استغفر الله رب العالمين فلوس الدفنه بالكنتور بالجنطه )



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