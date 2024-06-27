2024-06-27 20:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة اسايش إقليم كوردستان اليوم الخميس، اعتقال 11 شخصاً في منطقة جمجمال بتهمة بيع أجهزة غش تستخدم في امتحانات الصف الثاني عشر.

وقالت مؤسسة آسايش إقليم كوردستان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن القوات الأمنية اعتقلت 11 شخصاً في قضاء جمجمال غربي السليمانية، يوم الأربعاء بتهمة بيع اجهزة الغش الامتحاني.

وإضافة ان امر إلقاء القبض كان بأمر من قاضي التحقيق بتهمة بيع اجهزة الغش امتحانات الصف الثاني عشر عبر الإنترنت.

وقد تم اعتقال المشتبه بهم بموجب المادة 240 من قانون العقوبات العراقي.