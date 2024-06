مبرات التضامن توزع أجهزة كهربائية على 65 عائلة من عوائل الأيتام في قضاء الفهود

2024-06-27 20:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:قام مكتب مبرات التضامن لرعاية وتأهيل الأيتام في ذي قار بتوزيع أجهزة كهربائية منزلية على 65 عائلة من عوائل الأيتام المسجلين في مدرسة التضامن التاسعة بقضاء الفهود جنوبي محافظة ذي قار. وقالت المبرات في بيان تلقته شبكة اخبار الناصرية إن الوفد قام بزيارة عوائل الأيتام كافة خلال الأيام...

