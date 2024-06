مستشفى محمد الموسوي للأطفال في الناصرية يجري أكثر من 16 ألف فحص مختبري خلال ايار الماضي

2024-06-27 20:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أجرت شعبة المختبرات في مستشفى محمد الموسوي للأطفال بذي قار 16607 فحصا مختبريا خلال شهر ايار الماضي، وفقاً للمؤشرات الرسمية لوحدة الإحصاء في المستشفى. وأوضح دائرة صح ذي قار في بيان إطلعت عليه شبكة اخبار الناصرية، أن عدد فحوصات المراجعين بلغ 11736 فحصاً، فيما بلغ مجموع فحوصات المرضى...

