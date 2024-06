النيران تلتهم بستانين اثنين للنخيل في “العرجة“ في الناصرية

2024-06-27 20:48:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:اندلع حريق في بستانين للنخيل بمنطقة “العرجة” في مدينة الناصرية متسببا بخسائر في عدد من المنازل المجاورة.وذكر مدير الدفاع المدني العميد احمد حسن لشبكة اخبار الناصرية ان الحريق تسبب بخسائر في اثنين من البستانين وامتدت النيران لتحلق اضرارا باربعة منازل قريبة منهم.واضاف، ان خمس فرق من الدفاع المدني...

