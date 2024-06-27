مقتل شخص وانتحار معلم داخل "بسماية بغداد"

2024-06-27 20:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بمقتل شخص بهجوم مسلح بالعاصمة بغداد، التي شهدت انتحار معلم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مسلحا مجهول الهوية فتح نيران سلاحه باتجاه شخص مدني ضمن منطقة الكمالية ما اسفر عن مقتله في الحال".

وأشار الى أن "قوة امنية طوقت مكان الحادث وتمكنت من اعتقال القاتل".

وفي السياق لفت المصدر الى "انتحار معلم في مدرسة ابتدائية بأسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع كلاشنكوف داخل احد غرف شقته داخل مجمع بسماية".