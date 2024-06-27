2024-06-27 21:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واععاودت أسعار النفط ارتفاعها، متجاوزة 85 دولاراً للبرميل، مع حلول الثامنة والنصف مساءً بتوقيت بغداد.وبلغ سعر العقود الآجلة من خام برنت 85.12 دولاراً للبرميل، فيما كان قد أغلق أمس عند 84.47 دولاراً.وسجل الخام الأمريكي ارتفاعاً هو الآخر بـ 81.57 دولاراً للبرميل، وكان قد أغلق أمس عند 80.90 دولاراً للبرميل.