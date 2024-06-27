شمول 3500 بالاختياري وأكثر من 400 الف بالتراكمي.. حصيلة "الضمان الاجتماعي" للنصف الاول

2024-06-27 21:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس (27 حزيران 2024)، شمول 3500 بالاختيار وأكثر من 400 الف بالتراكمي و500 عامل بالضمان الاختياري خلال النصف الأول من عام 2024.

وقالت الدائرة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تم أنجاز العديد من المعاملات التقاعدية للعمال والمشاريع المشمولة بالضمان الاجتماعي للمدة من 2ـ1ـ2024 لغاية 1ـ6ـ2024، إذ تم شمول قرابة (3,500) عاملاً بالضمان الاختياري، وشمول (443,215) عاملاً، و(82,285) مشروعاً بالضمان الاجتماعي التراكمي، فضلاً عن ضمان (52,954) عاملاً جديداً، في حين بلغت المشاريع المضمونة الجديدة (5,170) مشروعاً".

وأضافت، إنه "تم صرف اكثر من (42) مليار ونصف دينار كرواتب للعمال المتقاعدين البالغ عددهم (20,842)، وإنجاز (717) معاملة تقاعدية في بغداد والمحافظات، وإصدار (622) قراراً من شعبة ضم، واضافة خدمة، واستحصال قرابة (7) مليارات دينار عن الديون بعد القيام بـ(1,163) زيارة تنفيذية لعدد من المشاريع المختلفة".

وتابعت: "كما منحت الدائر (100) الف للعمال المضمونين، واكملت اعداد التعليمات الخاصة بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ، وارسالها الى مجلس الدولة لغرض المصادقة عليه، كذلك اعداد الخطة الإستراتيجية الخمسية للمدة من (2024ـ2028)، واطلاق خدمة ضمانتي عبر (منصة اور) لطلب الانتساب الى التقاعد الاختياري، وإعادة احتساب الراتب التقاعدي".

واسترسلت: "وزعت الدائرة الوجبة الأولى من مجمع دار السلام الذي افتتحه وزير العمل السيد احمد الاسدي بمعدل (16) شقة أسبوعيا، واعدت مخططات، وجداول كميات لإنشاء بناية قسم تقاعد، وضمان نينوى، وادراجها ضمن موازنة تنمية الأقاليم".