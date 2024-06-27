"حلم العراق" بمونديال 2026 على طاولة يونس محمود والسوداني

2024-06-27 21:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





التقى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني النائب الثاني لرئيس اتحاد كرة القدم يونس محمود، اليوم الخميس، وأكد أن العراق هو الهدف الأكبر وندعم الجميع لاعتلاء منصات الأبطال.وقال محمود في تدوينة له على موقع (x)- "تشرفت بلقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وقدّمت له بالنيابة عن أسرة كرة القدم وجماهيرنا الرياضية، الشكر على دعمه المستمر والثابت للمنتخبات الوطنية".وأضاف محمود، "وجدت في شخص رئيس الوزراء، الإنسان الرياضي الباحث عن تطوير رياضة الوطن بمختلف المجالات، وتحقيق حلم العراق في الوصول لمونديال كأس العالم 2026، وتكرار إنجاز أولمبياد أثينا 2004"، وأبدى رغبته الكبيرة في مواصلة الدعم حتى تعود منتخباتنا إلى صدارة القارة والتواجد في المحافل العالمية".وتابع محمود، "وأكدت للسوداني أننا في عهده نعيش أفضل العلاقات بين المؤسسات الرياضية، حيث إن وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية واتحاد الكرة يقفون صفًا واحدًا، من أجل تحقيق هدف الدولة والجماهير والإعلام، وهو مواصلة تحقيق الإنجازات".وأكد محمود، أن "رئيس الوزراء وعدني بمواصلة الدعم وزيادته لجميع المنتخبات الوطنية، لما تمثله كرة القدم والرياضة في العراق من أهمية كبيرة"، مشدّدًا على أنه "يدعم الجميع من أجل إعتلاء منصات الأبطال والتتويج، فالعراق هو العنوان الأبرز والهدف الأكبر".