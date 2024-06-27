2024-06-27 21:18:06 - المصدر: منصة إيشان

مع تصاعد التنافس اللوجستي بمنطقة الخليج، يبرز مشروع ميناء مبارك الكبير في الكويت محوراً استراتيجياً لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية مع الصين، إذ يُعد المشروع علامة على السعي الكويتي لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، ويُمثل جزءًا من مبادرة الحزام والطريق الصينية الطموحة، لكن تنفيذه ظل متعثرا بعد إتمام مرحلته الأولى. فالميناء يواجه تحديات جمة، […]

ظهرت المقالة تقرير: ميناء مبارك في خبر كان.. الصين وأمريكا تريدان المضي بالفاو الكبير أولاً على ايشان.