الإعمار تعلن تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع إنشاء طريق الحج البري

2024-06-27 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الإعمار، اليوم الخميس، تحقيق نسب إنجاز متقدمة بمشروع إنشاء طريق الحج البري الرابط بين العراق والسعودية.وقالت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) : إنه "تم تحقيق مراحل عمل متقدمة من أعمال مشروع إنشاء طريق الحج البري في محافظة النجف الأشرف، بمرحلتيه الأولى والثانية"، مبينة، أن "المشروع يعد من المشاريع المهمة والإستراتيجية التي تربط العراق بالمملكة العربية السعودية".وذكرت، أن "المشروع ينفذ بإشراف دائرة الطرق والجسور التابعة للوزارة، حيث يبلغ طول الطريق الكلي (100) كم و بواقع (50) كم لكل مرحلة"،مشيرة إلى، أن "نسبة إنجاز المرحلة الأولى بلغت (82)%، إذ تم إكساء نحو (30) كم من طبقة الأسفلت الرابطة، والتهيئة لأعمال الإكساء بالطبقة السطحية المبلمرة".وتابعت، أن "الأعمال مستمرة في المرحلة الثانية من الطريق، حيث وصلت نسبة إنجازها إلى أكثر من (70)%، وتم إكساء (18) كم من طبقة الأسفلت الرابطة من الطريق".