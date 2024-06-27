وزير الداخلية يؤكد قرب الانتهاء من أتمتة جميع مراكز الشرطة

2024-06-27 21:32:02 - المصدر: الفرات نيوز

{محلية: الفرات نيوز} أفتتح وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الخميس، المبنى الجديد لمركز شرطة المسبح التابع الى قسم شرطة الكرادة بعد أن تم بناؤه بالكامل وفق مواصفات حديثة.

واطلع الشمري على جميع تفاصيل هذا المركز، والتقى بعدد من الضباط والمنتسبين فيه، مؤكداً على تطوير العمل الأمني والخدمي في مراكز الشرطة ودوريات النجدة،" موجهاً بأن "تكون قوات الشرطة الاتحادية مساندة لعمل المراكز والعمل على منع حدوث الجريمة،" مبيناً أن "وزارة الداخلية ماضية الآن في إنجاز أتمتة جميع مراكز الشرطة وسيتم الانتهاء منها عما قريب".

وشدد وزير الداخلية على تنفيذ جميع أوامر إلقاء القبض، وصون الأمانة والبر بالقسم الذي جرت تأديته من قبل الضباط خلال تخرجهم من كلية الشرطة والحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، مشدداً أيضاً على القضاء على الفساد والرشاوى وعدم التهاون في هذا الأمر مطلقاً.