الحالة الثالثة خلال أسبوع.. "زاب كركوك" يبتلع شابا فر من حر الصيف

2024-06-27 21:42:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في قضاء الحويجة جنوب غربي محافظة كركوك، مساء يوم الخميس، ان شاباً لقي مصرعه غرقاً عندما كان يمارس السباحة هربا من حر الصيف بنهر الزاب.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "شاباً يدعى فائز حجاب عبد الرحمن من مواليد 1993، من أهالي ناحية الزاب كان يمارس السباحة في نهر الزاب الصغير قرب مركز الناحية التابعة لقضاء الحويجة (55 كم جنوب غربي كركوك)، حيث ان الشاب كان يسبح هربا من حر الصيف ولكنه قام بالتوجه الى منتصف النهر ولقوة جريان النهر سحبته الى قاع النهر ومات غرقاً".

وأضاف المصدر أن "الأهالي وفرق الإنقاذ تسعى لانتشال الجثة التي هبطت الى اسفر النهر وسحبتها شدة وقوة مياه نهر الزاب"، لافتا إلى ان "الجثة مازالت عالقة بنهر بالنهر ولم تفلح محاولات الشرطة النهرية والشباب لغرض انتشالها من النهر".

وتابع المصدر أن "هذه الحالة هي الثالثة خلال الأسبوع الحالي تسجل غرق لشباب في النهر بسبب حرارة الجو وانقطاع التيار الكهربائي لساعات".