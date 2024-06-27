العراق يغطي حدوده بـ950 كاميرا حرارية

2024-06-27 21:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بعد نصب 750 كاميرا حرارية جديدة.. قيادة قوات الحدود تغطي الحدود العراقية





تواصل قيادة قوات الحدود نهجها بالاعتماد على التقنيات الحديثة في مراقبة الحدود عبر كاميرات المراقبة الحرارية، ومن (200) كاميرا حرارية فقط في العام 2022 ارتفع العدد الى اكثر من (950) كاميرا حرارية هذا العام، حيث وسّعت قيادة قوات الحدود عملية الاعتماد على التقنيات الحديثة عبر نصب المئات من الكاميرات المتطورة في مختلف قواطع المسؤولية مع دول الجوار لتغطي اكثر من 90 % من الحدود مع دول الجوار وتساهم مع سلسلة التحصينات الحدودية في ضبط الحدود العراقية ومنع عمليات التسلل والتهريب.