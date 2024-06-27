رغم تكرار الاستبدال والايرادات المليارية.. تأشير "اجراءات مذلة" في تبديل الارقام المرورية

2024-06-27 22:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكدت لجنة الامن والدفاع البرلمانية، اليوم الخميس، (27 حزيران 2024)، وجود ملاحظات على عمل مديرية المرور بخصوص استبدال السنويات واللوحات المرورية بشكل متواصل.

وقال عضو اللجنة علي نعمة، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك شكاوى تصل إلينا من قبل المواطنين بخصوص عمل مديرية المرور بخصوص استبدال السنويات واللوحات المرورية، وهذا الامر مؤشر لدينا فنحن لدينا لجان فرعية للمتابعة والمراقبة".

وبين نعمة، ان "مديرية المرور عليها عدم وضع أي من المعرقلات او الإجراءات الروتينية امام المواطنين خصوصا في ظل ارتفاع درجات الحرارة، فهناك صعوبة على المواطنين في تمشية المعاملات، ونحن سنعمل على استضافة المسؤولين في المرور خلال الأيام القليلة المقبلة، لمعرفة ما هي الأسباب بشأن الصعوبات المعرقلات وغيرها بشأن استبدال السنويات واللوحات المرورية".

وينتقد مراقبون قيام مديرية المرور العامة بتكرار مشاريع استبدال الارقام المرورية بشكل مستمر، مع تكرار اخذ الرسوم والاموال، في حين ستبلغ رسوم اللوحات الجديدة 30 الف دينار، في الوقت الذي توجد قرابة 8 ملايين عجلة في العراق مايعني ايرادات باكثر من ربع تريليون دينار فقط من هذا المشروع.