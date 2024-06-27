2024-06-27 22:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم أربع مباريات عند الساعة الـ 7:30 مساءً في ختام الجولة 35 لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وحقق فريق الشرطة فوزاً صعباً على ضيفه فريق نفط البصرة بنتيجة 1-0 ليعزز صدارته برصيد 80 نقطة، جرت المباراة على ملعب الشعب الدولي.

انتهى الشوط الاول بتقدم فريق الشرطة بهدف دون مقابل لنفط البصرة جاء عن طريق محمود المواس الدقيقة 12، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى صافرة النهاية، رغم الفرص الكثيرة سيما لفريق نفط البصرة الذي أحرج الشرطة كثيرا.

وحقق فريق الميناء فوزا كبيرا على ضيفه فريق نفط ميسان بثلاثية نظيفة ، جرت المباراة على ملعب الفيحاء بمحافظة البصرة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الميناء بهدف دون مقابل لنفط ميسان جاء الهدف عن طريق كرار جعفر في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني أضاف الميناء هدفين بواسطة وليم جيبور في الدقيقة 60، وسجاد علاء بالدقيقة 86.

وتعادل فريق النفط وضيفه فريق دهوك من دون اهداف، وجرت المباراة على ملعب الزوراء.

وفاز فريق زاخو على ضيفه فريق نادي كربلاء بنتيجة 2-1، جرت المباراة على ملعب زاخو.

‏انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف واحد لكل منهما سجل فريق زاخو أولا عن طريق داروين لوبيس في الدقيقة 30، وجاء هدف التعديل لفريق كربلاء عن طريق حسين طالب 90+3.

وفي الشوط الثاني اضاف زاخو هدفا ثانٍ في الدقيقة 78 عن طريق نفس اللاعب داروين لوبيس.