دوري نجوم العراق.. انتصارات للشرطة والكرخ والميناء وزاخو

2024-06-27 22:06:02 - المصدر: واع

بغداد – واعحققت فرق الشرطة والكرخ والميناء وزاخو، انتصارات ملفتة خلال مباريات اليوم الخميس ضمن دوري نجوم العراق بمرحلته الخامسة والثلاثين.وذكر مراسلنا، أن الشرطة المتصدر تمكن من تحقيق الفوز على نفط البصرة بهدف نظيف، فيما تفوق الكرخ على نوروز بهدفين لواحد.وأضاف، كما حقق الميناء فوزا مستحقاً على نفط ميسان بثلاثة أهداف دون رد، وانتصر زاخو على كربلاء بهدفين لواحد.وتابع، فيما سيطر التعادل السلبي على اللقاء الخامس الذي جمع دهوك مع النفط.ويتصدر الشرطة دوري نجوم العراق برصيد 77 نقطة، يليه القوة الجوية بـ 75 فالزوراء بـ 72 نقطة.