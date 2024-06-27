رئيس الوزراء يوجه ببناء منشأة رياضية بمواصفات عالمية

2024-06-27 22:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية موافقة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، على بناء منشأة رياضية بمواصفات عالمية.وذكر إعلام اللجنة الأولمبية في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه "استجابة لطلب اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، وجه رئيس مجلس الوزراء ببناء منشأة رياضية وفق مواصفات عالمية وبمساحات واسعة وتقنيات حديثة".ونقل البيان عن النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية خالد كبيان، أن "المنشأة التي من المقرر أن ترى النور في الفترة المقبلة، ستضم مسابح وقاعات رياضية متخصصة، ومرافق إدارية وفنية وطبية للرياضيين ومقرات للاتحادات الوطنية، فضلا عن مراكز إعلامية وأخرى للبحوث والمؤتمرات".وأضاف، أن "المنشأة، ستكون نموذجا علميا بمواصفات عالمية وستتفوق على سواه في أغلب دول المنطقة وستليق بتاريخ العراق وحضارته ومكانته وتطلعات رياضييه وجماهيره".