متورطون بقتل مدنيين.. الاستخبارات العراقية تطيح بـ10 ارهابيين في محافظة نينوى

2024-06-27 22:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية اليوم الخميس، الاطاحة بعدد من اعضاء تنظيم داعش بمحافظة نينوى.

وذكر بيان للاستخبارات ورد لوكالة شفق نيوز؛ انه "بعمليات منفصلة مستندة الى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية نفّذتها مفارز وكالة الاستخبارات في محافظة نينوى، أسفرت عن إلقاء القبض على عشرة إرهابيين ينتمون إلى تنظيم داعش الارهابي".

واضاف البيان؛ انه "لدى التحقيق معهم اعترفوا صراحة عن قيامهم بعدة عمليات ارهابية في أكثر من محافظة وكذلك قـتل مدنيين عزّل".